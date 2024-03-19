Тело второго младенца обнаружили на насосной станции в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

На насосной станции на улице Солнечной в ТиНАО обнаружили тело второго младенца, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

"Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы", – заявили в прокуратуре.

По данным ведомства, установление обстоятельств произошедшего контролирует прокуратура ТиНАО.

Накануне в здании станции обнаружили тело первого младенца. О том, кто оставил ребенка на территории объекта, не сообщалось. Для выяснения причины его смерти организовали судебно-медицинскую экспертизу.

