Два человека погибли при пожаре в жилом доме в центре Саратова

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Два ребенка погибли при пожаре в многоэтажном доме в центре Саратова. Об этом сообщает РИА Новости.

"Были обнаружены двое пострадавших детей, медики констатировали их смерть. Предположительно, возраст два года и девять лет", – заявили в пресс-службе регионального Главного управления МЧС.

Пожар возник на улице Челюскинцев в районе 18:31 по местному времени (17:31 по Москве). На данный момент возгорание ликвидировано.

Изначально сообщалось, что на месте происшествия нашли двоих пострадавших, которым из-за отравления угарным газом потребовалась госпитализация.

Ранее в субботу, 20 марта, произошел пожар в Измайловском Кремле в Москве. В деревянной постройке загорелась одежда, мебель и отделка.

Кроме того, в подмосковных Химках загорелся стекольный завод. Согласно последним данным, возгорание было локализовано на площади 500 квадратных метров, после чего открытое горение ликвидировали.

