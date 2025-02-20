"Ситидрайв" окажет помощь ГИБДД в расследовании ДТП с разорванным автомобилем

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Сервис краткосрочной аренды автомобилей "Ситидрайв" оказывает содействие столичной Госавтоинспекции в расследовании происшествия, которое произошло с китайским автомобилем Chery Tiggo. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу оператора каршеринга.

"Мы обеспокоены произошедшим ДТП. В настоящее время мы также находимся в тесном контакте с органами ГИБДД <...>. Самое главное – пострадавших в результате аварии, к счастью, нет", – отметили в компании.

СМИ писали, что водитель Chery Tiggo потерял управление и влетел в столб. В результате автомобиль разорвало пополам. Водитель и пассажир остались живы.

Ранее две машины столкнулись на Тверской-Ямской улице в районе дома 13, строения 1. На месте ДТП задействованы оперативные службы города. В столичном Дептрансе предупредили, что движение в районе аварии затруднено на 2,2 километра. Автомобилистов попросили выбирать альтернативные маршруты.

