Кузьминов стал моральным трупом, еще когда планировал свое преступление – Нарышкин

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Российский летчик Максим Кузьминов, угнавший в 2023 году военный вертолет, стал моральным трупом еще на этапе планирования своего преступления, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Этот предатель и преступник стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление", – цитирует его ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что российский летчик-перебежчик Максим Кузьминов найден мертвым в Испании. По данным газеты ABC, труп 33-летнего летчика обнаружили на пандусе гаража в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте с несколькими пулевыми ранениями.

В главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины впоследствии подтвердили гибель Кузьминова.

До этого СМИ писали, что он угнал вертолет Ми-8 и сбежал на нем на Украину. По словам родственницы мужчины, летчик провел пресс-конференцию на Украине, в ходе которой он рассказал, что с ним были еще двое членов экипажа, которые не знали о плане побега и после посадки на украинской территории не хотели сдаваться.