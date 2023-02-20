Бросивший сына в сугроб житель Зеленограда заявил, что действовал из соображений гигиены

Фото: vk.com/zelaoauto

Мужчина, который бросил своего сына в снег в Зеленограде, объяснил, что сделал это из соображений гигиены. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Оказалось, что родители с двумя детьми вышли на прогулку. Отец вез годовалую дочку в коляске. Двухлетний сын, который следовал за ними, в какой-то момент упал в лужу. Тогда мужчина и решил окунуть его в сугроб, чтобы снег впитал грязь.

Отец категорически не согласен с тем, что его действия могли навредить ребенку.

Ранее сообщалось, что прокуратура установила личность мужчины, который кинул в снег маленького сына в Зеленограде. Им оказался 33-летний местный житель.

Ведомство контролирует ход процессуальной проверки и установление обстоятельств инцидента.

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