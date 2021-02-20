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Торговый центр "Афимолл Сити" проверяют из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Поступил анонимный звонок о заложенном взрывном устройстве в торговом центре "Афимолл Сити" на Пресненской набережной", – говорится в сообщении.

На место направлены городские службы. Подробности инцидента уточняются.

Ранее в феврале неизвестные сообщили о "минировании" здания Минобороны на Фрунзенской набережной. Позже в ведомстве опровергли информацию о нахождении взрывного устройства.