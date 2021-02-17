Неизвестные "заминировали" здание Минобороны на Фрунзенской набережной

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Здание Минобороны России в Москве проверяют из-за информации об угрозе взрыва. Об этом Агентству "Москва" рассказал источник в правоохранительных органах.

"Поступила информация об угрозе взрыва в здании Минобороны РФ на Фрунзенской набережной", – говорится в сообщении. На место были направлены представители экстренных служб, дальнейшая информация сейчас уточняется.

Ранее неизвестный сообщил об угрозе "минирования" Останкинской башни. Персонал и посетителей эвакуировали.

Кроме того, из-за аналогичных сообщений проверяли столичные школы. В итоге ни одна из угроз взрыва не подтвердилась.