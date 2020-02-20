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Происшествия

16:59

Стали известны подробности картельного сговора в "Ростелекоме"

происшествия

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Стали известны детали картельного сговора на торгах "Ростелекома", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на УФАС Воронежской области.

Преступление было совершено в ходе торгов на выполнение работ по строительству линии связи в Воронежской области.

Общая сумма контракта составила 901,3 миллиона рублей. Из 13 компаний, подавших заявку на выполнение работ, победителями вышли восемь. Сумма договора была разделена между ними в равных частях.

Позже выяснилось, что "Ростелеком" предоставлял конфиденциальную информацию некоторым компаниям, что позволило им выиграть конкурс. По факту сговора было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 178. Следствие оценило ущерб в 788 миллионов рублей.

19 февраля "Ростелеком" подтвердил проведение следственных мероприятий в офисах компании. В компании отметили, что сотрудничают со следствием для выявления членов преступного картеля.

В результате обысков были задержаны девять сотрудников "Ростелекома" по обвинению в картельном сговоре.

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