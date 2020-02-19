"Ростелеком" сообщил о следственных действиях в своих офисах

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Компания "Ростелеком" подтвердила проведение следственных мероприятий в офисах компании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

"Следственные мероприятия проводятся по факту выявленных компанией совместно с компетентными органами злоупотреблений в сфере закупок и выполнения строительно-монтажных работ по созданию сетевой инфраструктуры в рамках государственных и бизнес-проектов", – заявили в пресс-службе "Ростелекома".

В компании отметили, что активно сотрудничают с правоохранительными органами, уточнив, что с их стороны сотрудникам предоставляется вся необходимая информация.

Ранее некоторые СМИ сообщали о задержании сотрудников компании "Ростелеком" по подозрению в ограничении конкуренции и картельном сговоре при торгах федерального проекта.

Источники агентств отмечали, что речь идет о сговоре на торгах на строительство линий связи, которые компания проводила в прошлом году. Ущерб оценивается в 788 миллионов рублей.

Компания "Ростелеком" предоставляет услуги цифрового и интерактивного телевидения, мобильной связи и интернета, системы контроля и безопасности и другие.

