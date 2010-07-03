В офисе "Красного & Белого" проходят обыски

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Правоохранители и налоговики проверяют офис торговой алкогольной сети "Красное & Белое" в Челябинске. Они намерены найти подтверждение деловых связей компании с контрагентом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

"Проверяющие ведут себя очень корректно. Всю запрашиваемую ими информацию мы немедленно предоставляем", – заявили в компании.

В декабре прошлого года проходили обыски в сети "Красное & Белое". Обыски на складах и в офисе проводили представители Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа.

В самой компании заявляли, что основанием для оперативных мероприятий стало подозрение в обороте контрафакта и неуплате налогов.

Факта хранения и реализации контрафакта выявлено не было, затем склады и офис компании заработали в штатном режиме.

В январе сообщалось о планах объединить "Красное & Белое", "Дикси" и "Альбион-2002" (алкогольные магазины "Бристоль") в единый розничный бизнес.

