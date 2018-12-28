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16:24

В "Красном и Белом" опровергли информацию об изъятии продукции на экспертизу

общество еда

16:24

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Фото: ТАСС/Наиль Фаттахов

Специалисты Росалкогольрегулирования не изымали для экспертизы образцы продукции со складом сети алкомаркетов "Красное&Белое", заявили РИА Новости в пресс-службе компании.

Обыски на складах и в офисе сети прошли в среду, 26 декабря. В них участвовали представители Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа.

В компании полагают, что основанием для оперативных мероприятий стало подозрение в обороте контрафакта и неуплате налогов.

В четверг в "Красном&Белом" сообщили о завершении обысков. Факта хранения и реализации контрафакта якобы установлено не было. В настоящий момент все магазины, склады и офис сети работают в штатном режиме.

Ранее источник в контролирующих органах рассказал, что Росалкогольрегулирование изъяло образцы алкогольной продукции на складе сети. В течение месяца ведомство проведет экспертизу качества спиртного.

общество еда

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