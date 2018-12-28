Экспертиза покажет качество алкоголя сети "Красное&Белое"

Фото: ТАСС/Наиль Фаттахов

Росалкогольрегулирование изъяло образцы алкогольной продукции на складе торговой сети "Красное&Белое". Ведомство в течение месяца проведет экспертизу качества спиртного. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник в контролирующих органах.

Отмечается, что образцы алкоголя изымали только на одном складе. Специалисты собираются определить, продается ли контрафакт и фальсификат.

Ранее сообщалось, что в офисе и на складах торговой сети проходили обыски. Была изъята документация на товар. Фактов реализации контрафактного алкоголя выявлено не было. В пресс-службе компании заявляли, что сеть не имеет задолженности перед бюджетом и официальной информации о возбуждении уголовного дела не получала.



Магазины "Красное и белое" продолжают работать, несмотря на обыски в офисах и на складах

Склады "Красное&Белое" будут закрыты до завершения проверки спецслужб. Торговая сеть подозревается в уклонении от уплаты налогов и наличии контрафактного товара.