ФАС не получала ходатайств об объединении "Дикси", "Бристоля" и "К&Б"

Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев

Сделку о слиянии трех брендов – "Бристоль", "Дикси" и "Красное & Белое" – пока не одобрили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). В ведомство не поступало ходатайство от представителей компаний.

После получения обращения оно будет рассмотрено в течение 30 календарных дней с правом продления рассмотрения еще на два месяца, передает Агентство "Москва".

Владельцы группы компаний "Дикси" и компании "Альбин-2002" (сеть магазинов "Бристоль") Игорь Кесаев и Сергей Кациев, а также владелец сети алкомаркетов "Красное & Белое" Сергей Студенников договорились объединить активы в единый розничный бизнес. Первым двум будет принадлежать 51 процент, а Студенникову – 49 процентов.

Под торговыми марками "Дикси", "Бристоль" и "Красное & Белое" в России работает свыше 13 тысяч магазинов. Предполагается, что в результате слияния в РФ появится третий по обороту розничный ретейлер – после X5 Retail Group и "Магнита".

"Красное & Белое" – российская компания, которая занимается продажей алкогольных и безалкогольных напитков. "Бристоль" – сеть алкомаркетов, которая является второй по обороту после сети "Красное и Белое". Сеть была основана в 2012 году в Нижнем Новгороде.

"Дикси" – одна из старейших розничных компаний в России, основанная в 1992 году в столице. На сегодняшний день магазины бренда работают в Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Уральском федеральных округах.

26 декабря на всех складах компании и в офисах "Красного & Белого" проводились обыски с участием представителей Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа. Надзорные структуры изъяли документацию на товар и осмотрели помещения, однако не установили фактов хранения и реализации контрафактного алкоголя.