Депутаты разрешили искать зарубежные вклады чиновников через ЦБ

Депутаты Госдумы РФ во втором чтении приняли президентский законопроект о запросе через ЦБ данных о зарубежных счетах чиновников. Этим правом предлагают наделить Генпрокуратуру России, передает Агентство "Москва".
В пояснительной записке отмечается, что надзорное ведомство может получить полномочия по взаимодействию с другими странами при проверках соблюдения антикоррупционных запретов в отношении российских чиновников.
В частности, Генпрокуратура сможет обращаться в Центробанк, который, в свою очередь, должен направить запрос в зарубежный центральный банк или иной орган надзора с просьбой предоставить необходимые сведения. Это поможет выяснить, нет ли у госслужащих, сенаторов и депутатов счетов за границей.
Ожидается, что законопроект усилит эффективность контроля за чиновниками. Если документ будет принят, он вступит в силу после 180 дней со дня его официального опубликования.
Ранее российский Минфин предложил снять все ограничения по движению средств на зарубежных банковских счетах граждан РФ. По словам замглавы ведомства Алексея Моисеева, необходимость отменить и требования о репатриации валютной выручки назрела давно.
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