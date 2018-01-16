В Минфине предложили снять ограничения по зарубежным счетам россиян

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
Минфин предлагает снять все ограничения по движению средств на зарубежных банковских счетах россиян. Об этом в ходе Гайдаровского форума заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев.
"Назрела давно необходимость отменить и требования о репатриации валютной выручки, отменить учет за судьбой аванса по импорту, и кроме того, отменить любые ограничения по движению счетов граждан РФ – как (валютных) резидентов, так и (валютных) нерезидентов", – цитирует Моисеева РИА Новости.
По словам чиновника, позицию Минфина поддерживают Минэкономразвития, ФТС и ФНС. Центральный банк занимает "более осторожную позицию". Вместо этого Моисеев предлагает вести определенную отчетность для юридических лиц, а также установить ответственность за непредоставление или создание недобросовестной отчетности.
Минфин уже подготовил соответствующий законопроект, который сейчас проходит согласование с ведомствами, отметил Моисеев.
Ранее на Гайдаровском форуме министр финансов Антон Силуанов высказался против повышения ставки налога на доходы физических лиц. Силуанов пояснил, что не поддерживает изменений НДФЛ, потому что этот налог является стабильным.
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