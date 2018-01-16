Силуанов высказался против повышения ставки НДФЛ

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Министр финансов Антон Силуанов высказался против повышения ставки налога на доходы физических лиц.

Об этом глава ведомства заявил во время Гайдаровского форума. Силуанов пояснил, что не поддерживает изменений НДФЛ, потому что этот налог является стабильным, передает "Газета.ру".

Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов также отметил, что ведомство не обсуждает потенциальное повышение ставки налога на доходы физических лиц и не предлагает подобных инициатив.

Ранее в СМИ сообщили, что на совещаниях у президента РФ обсуждается повышение ставки НДФЛ до 15 процентов. Предполагается увеличить финансирование образования, здравоохранения и инфраструктуры.