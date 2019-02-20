Учеников подмосковной школы, где обрушилась крыша, перевели на дистанционное обучение

Фото: ГУ МЧС по Московской области

Детей из школы в селе Тропарево в Можайском районе Подмосковья, где частично обрушилась крыша, перевели на дистанционное обучение, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе регионального министерства образования.

С завтрашнего дня обучение будет проводиться в школе в селе Сокольниково. На занятия учеников будут привозить.

Обрушение крыши произошло в столовой школы. В результате ЧП никто не пострадал. Детей и преподавателей эвакуировали.

По факту случившегося проводится проверка, выясняются обстоятельства.