Кровля школьной столовой частично обрушилась в Можайском районе

Учеников и педагогов школы в селе Тропарево Можайского района Подмосковья эвакуировали после частичного обрушения кровли столовой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областной главк МЧС.

Площадь обрушения, которое обошлось без пострадавших, составила 146 квадратных метров. Из здания вывели 200 детей, которых отпустили домой, и 26 учителей. На место выехали сотрудники оперативных служб.