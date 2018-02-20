В результате задымления в автобусе на подмосковном маршруте никто не пострадал

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Задымление произошло в автобусе на маршруте Одинцово – Москва, в результате инцидента никто не пострадал, сообщили в пресс-службе компании "Автолайн".

"Сегодня около 8:00 в районе дома 9 по Можайскому шоссе произошло незначительное задымление проводки в автобусе на областном маршруте № 339к, который следовал по маршруту Одинцово – Москва. Водитель самостоятельно предпринял меры по устранению задымления", – цитирует представителей перевозчика Агентство "Москва".

Автобус подвергнут дополнительному техническому осмотру, его направили в парк. Движение городского транспорта из-за происшествия не задерживалось.