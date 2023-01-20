20 января, 20:17Происшествия
Расследование в связи с деятельностью "Русского дома" организовано в Берлине
Фото: ТАСС/EPA/Filip Singer
Берлинская прокуратура начала расследование в связи с деятельностью "Русского дома" в столице Германии, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя правоохранительных органов Себастьяна Бюхнера.
По данным агентства, на данный момент проходит проверка на предмет нарушения "Русским домом" "Закона о внешнеэкономической деятельности".
Среди возможных причин DPA называет антироссийские санкции Евросоюза.
Ранее сообщалось, что в Германии арестовали россиянку, подозреваемую в причастности к подготовке госпереворота в ФРГ. Всего выдан ордер на арест 23 подозреваемых в подготовке госпереворота, включая гражданку России Виталию Б. Обвиняемых задержали 7 декабря.
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