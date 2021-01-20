Движение на Пятницкой улице затруднено из-за возгорания

Фото: телеграм канал "Дептранс. Оперативно"

Движение затруднено на Пятницкой улице Москвы. Как сообщает столичный департамент транспорта, ограничения связаны с возгоранием.

По данным ведомства, инцидент произошел в районе дома 36. Огонь обнаружили в вентиляционной системе ресторана.

"Перекрыто движение по Старому Толмачевскому переулку... Движение по улице Пятницкая затруднено на 0,4 километра", – предупредили в Дептрансе.

На месте происшествия работают оперативные службы столицы. При пожаре никто не пострадал.

Утром 20 января пожар произошел на Калужском шоссе Москвы. На площади 200 квадратных метров горело металлическое строение со строительными материалами.

