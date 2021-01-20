Таксист взял с пассажирки 17 тыс рублей за поездку между терминалами Шереметьево

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Водитель автомобиля такси убедил пассажирку заплатить 17 тысяч рублей за поездку между терминалами международного аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В дежурную часть ГУ МВД России в аэропорту Шереметьево обратилась гражданка с заявлением о принятии мер к водителю такси, который за поездку из терминала D в терминал B потребовал с нее более 17 тысяч рублей", – уточнили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

38-летнего водителя уже опросили. Мужчина заявил, что запрошенная сумма была названа на основе официального тарифа. Он также подтвердил, что пассажирка не отказывалась от платы и он не удерживал ее в машине.

По данным правоохранителей, таксист вернул женщине часть средств. Она, в свою очередь, не имеет претензий к водителю. Тем не менее, сотрудники МВД инициировали проверку по факту произошедшего.

В начале нынешней недели стало известно, что в Москве упростят получение разрешения на деятельность такси. Согласно новым правилам, с 25 января можно оформить документ в электронном формате.

