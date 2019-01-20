Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Ситуационно-кризисный центр МИД предупредил россиян об отмене более тысячи авиарейсов в США. Об этом говорится в официальном Twitter департамента.

Рейсы из-за сильных ливней и снегопадов в центральной и северо-восточной частях страны отменили в аэропортах Чикаго, Бостона, Нью-Йорка.

Помимо этого, в штатах Нью-Джерси и Пенсильвания из-за непогоды введен режим чрезвычайного положения. В Нью-Йорке временно запретили водить автофургоны с прицепами и автобусы. Также ограничено движение пассажирских поездов и электричек.

По данным СМИ, последствия снегопадов могут коснуться более 100 миллионов человек во множестве американских штатов.