В Ставрополе врачи спасли мужчину с ножом в голове

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В Ставрополе врачи спасли мужчину, у которого в лобной доле мозга оказался нож. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на пресс-службу Минздрава Ставропольского края.

В Минздраве подчеркнули, что нож оказался в голове пациента во время бытовой ссоры. В ходе конфликта 17-летний подросток вогнал его прямо в лоб своему оппоненту.

"На месте врачи стабилизировали состояние пострадавшего и подготовили его к транспортировке. Работать в таких условиях было непросто из-за характера травмы", – отметили врачи.

Как уточнили в министерстве, транспортировка мужчины требовала максимальной осторожности, так как любое неосторожное движение могло привести к летальному исходу.

Ранее в Свердловской области медики спасли 56-летнего мужчину, у которого семь раз останавливалось сердце из-за редкого осложнения инфаркта миокарда – электрического шторма сердца. Мужчину госпитализировали уже в тяжелом состоянии, когда его пульс составлял всего 30 ударов в минуту. Пациент находился под наблюдением кардиологов две недели, после чего был выписан из больницы.