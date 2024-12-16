Уральские врачи спасли мужчину, у которого семь раз останавливалось сердце

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В Асбесте Свердловской области медики спасли 56-летнего мужчину, у которого семь раз останавливалось сердце из-за редкого осложнения инфаркта миокарда – электрического шторма сердца, передает пресс-служба департамента информационной политики региона.

По данным ведомства, пациент несколько дней не решался обратиться в больницу, несмотря на явные боли в груди. Мужчину госпитализировали уже в тяжелом состоянии, когда его пульс составлял всего 30 ударов в минуту.

Врачи диагностировали у мужчины инфаркт миокарда, после чего провели ему стентирование сердечного сосуда и установили кардиостимулятор.

Однако после того, как больной был переведен в реанимационную палату, у него начал резко ускоряться пульс, из-за чего мужчина неоднократно терял сознание. Всего сердце уральца останавливалось семь раз, но каждый раз врачам удавалось возвращать мужчину к жизни.

По информации ведомства, пациент находился под наблюдением кардиологов две недели. На данный момент он уже выписан из больницы.

Ранее врачи НИИ имени Склифосовскогопомогли пациенту, у которого одновременно возникли инфаркт и инсульт. У него наблюдались головная боль, потеря координации, нечеткая речь и потеря чувствительности в правой части тела. По словам мужчины, он потерял сознание, а когда пришел в себя, то пережил судорожный приступ.