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10 декабря, 10:06

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Hurriyet: турчанка семь лет жила с 16-сантиметровыми ножницами в животе

В Турции женщина семь лет жила с ножницами в животе

Фото: 123RF/somchai20162516

В турецком городе Кахраманмараш женщина обратилась к врачу с жалобой на головную боль, но узнала, что в ее животе хирурги оставили 16-сантиметровые ножницы. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на издание Hurriyet.

По данным СМИ, семь лет назад женщине хирурги провели операцию по удалению кисты и оставили в ее животе ножницы. Об инородном предмете в теле Фатмы Калы стало известно после обследования. Поскольку Фатма не чувствовала ничего странного, она засомневалась в результатах исследования и обратилась в другую больницу, где ей подтвердили наличие инородного предмета, утверждают журналисты.

После успешной операции по извлечению ножниц турчанка подала иск в Генпрокуратуру Кахраманмараша против врача, который проводил операцию по удалению кисты.

Ранее карельские врачи спасли жизнь 13-летнему мальчику, которому в бассейне попал в голову крюк. Как рассказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков, подросток занимался на тренажере в бассейне, когда фиксирующий карабин на разделительной дорожке оборвался и, проломив череп, вошел в мозг ребенка. Врачи смогли изъять инородное тело, после стабилизации пациента его перевели в другое медучреждение.

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