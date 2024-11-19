В Подмосковье телефон сломал девушке нос, упав ей на лицо

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Врачи видновской больницы спасли нос 24-летней девушки, сломанный из-за падения на него мобильного телефона, передает пресс-служба Минздрава Московской области.

По данным ведомства, пациентка уснула, пролистывая в телефоне ленту новостей, в результате чего смартфон выскользнул из ее руки и упал на переносицу. В ходе обследования врачи выявили перелом костей носа со смещением отломков.

"Под местным обезболиванием мы провели хирургическое вправление смещенных отломков скелета носа и зафиксировали их в правильном положении. Через десять дней после травмы был отмечен прекрасный косметический результат. Орган функционирует нормально", – подчеркнул врач-оториноларинголог Рауль Тен.

По его словам, при таких травмах необходима срочная медпомощь, чтобы избежать срастания отломков костей в неправильном положении, поскольку в таком случае исправление будет сложным и травматичным.

Отмечается, что сейчас девушка уже выписана домой.

Ранее хирурги Раменской больницы прооперировали 14-летнего подростка с резаной раной спины. Пациент получил травму, когда упал на свой рюкзак, в котором находилась стеклянная бутылка. В результате один осколок врезался ему в спину в районе левой лопатки. В ходе обследования было выявлено инородное тело размером 7 на 3,5 сантиметра.