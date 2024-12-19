Фото: vk.com/ssaavvvaaa

Российская модель и телеведущая Светлана Савицкая погибла в ДТП в Париже. Об этом сообщает StarHit.

Как утверждает издание со ссылкой на знакомую погибшей, два автомобиля ехали навстречу друг другу, но один из водителей резко повернул и наехал на пешехода. Им оказалась 34-летняя модель.

"Мама просит молиться о восхождении ее светлой души каждого, кому она дорога и любима, 40 дней", – добавила девушка.

Близкие Савицкой также рассказали в соцсетях модели, что церемония прощания с погибшей состоится 23 декабря в 11:00 на Троекуровском кладбище.

Савицкая строила карьеру за границей. Девушка снималась для журналов L'Officiel, Bazaar и Glamour. Кроме того, она была ведущей на каналах RU TV, "Пятница!", Europa Plus TV и ЖАРА TV.

Ранее украинская модель Анна Краевская разбилась в Пьемонте на спортивном автомобиле Ferrari, который на скорости около 320 километров в час влетел в ограждение на автостраде. В результате машину разорвало пополам, передняя часть выгорела дотла. Краевская сидела на пассажирском сиденье.

По данным СМИ, за рулем автомобиля был 40-летний сербский диджей Хюсни Кестай, известный под псевдонимом Dj Style Q. За несколько часов до аварии он отыграл концерт в швейцарском клубе. У него остались жена и двое детей 11 и 14 лет, которые живут в Косове.

