Две бортпроводницы "Уральских авиалиний" погибли под поездом в Москве

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Две бортпроводницы авиакомпании "Уральские авиалинии" погибли под поездом в Москве. Они не услышали сигнал машиниста, который пытался затормозить, сообщает сайт Западного межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ.

В результате инцидента, произошедшего утром 8 декабря на станции Нагатинская Павелецкого направления МЖД, две девушки получили смертельные травмы. В ходе предварительного расследования было установлено, что они находились на железнодорожных путях, когда машинист поезда подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, что привело к гибели людей по неосторожности.

В "Уральских авиалиниях" подтвердили информацию о гибели сотрудниц. Девушки находились на путях в нерабочее время. Бортпроводницам было 19 и 20 лет.

Ранее на Боровском шоссе в Москве столкнулись легковая машина и автобус. В результате аварии пострадали четыре пассажира. По предварительной информации, водитель автомобиля не уступил дорогу имеющему преимущество при перестроении автобусу.