Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 декабря, 11:32

Происшествия

Две бортпроводницы "Уральских авиалиний" погибли под поездом в Москве

Фото: 123RF/humannet

Две бортпроводницы авиакомпании "Уральские авиалинии" погибли под поездом в Москве. Они не услышали сигнал машиниста, который пытался затормозить, сообщает сайт Западного межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ.

В результате инцидента, произошедшего утром 8 декабря на станции Нагатинская Павелецкого направления МЖД, две девушки получили смертельные травмы. В ходе предварительного расследования было установлено, что они находились на железнодорожных путях, когда машинист поезда подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, что привело к гибели людей по неосторожности.

В "Уральских авиалиниях" подтвердили информацию о гибели сотрудниц. Девушки находились на путях в нерабочее время. Бортпроводницам было 19 и 20 лет.

Ранее на Боровском шоссе в Москве столкнулись легковая машина и автобус. В результате аварии пострадали четыре пассажира. По предварительной информации, водитель автомобиля не уступил дорогу имеющему преимущество при перестроении автобусу.

Читайте также


происшествия
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика