Задержан подозревамый в убийстве двух женщин на юге Москвы

19 декабря, 00:03
Фото: TASS/Анна Майорова
В Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух женщин в квартире дома на Каширском шоссе, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК РФ по столице Юлию Иванову.
"В ходе совместной работы следователей и сотрудников уголовного розыска в короткий срок личность и местонахождение подозреваемого 1969 года рождения установлены, и он задержан", – заявила Иванова.
Она уточнила, что в ближайшее время подозреваемого доставят в подразделение ведомства для проведения следственных действий.
Инцидент произошел вечером в воскресенье, 19 декабря, в квартире жилого дома на Каширском шоссе. Там были обнаружены тела двух женщин с множественными травмами головы.
По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух лиц"), было возбуждено уголовное дело. Прокуратура Москвы поставила на контроль ход расследования.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: