Девушка вынесла из караоке-бара в Москве микрофон в букете цветов

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Посетительница украла микрофон из караоке-бара на Кутузовском проспекте, сообщает Агентство "Москва".

18 декабря в полицию обратилась представительница заведения. Она рассказала, что девушка по имени Надежда спрятала микрофон в цветочном букете и ушла из бара.

В МВД начали проверку. Полицейские выясняют сумму причиненного организации ущерба.