В Москве выявили секту целителей, лечивших разглядыванием Солнца

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В Москве возбуждено уголовное дело против руководителей секты, лечившей людей "длительным рассматриванием Солнца".

Вместо приема лекарств мошенники предлагали произносить специальные заклинания, долго смотреть на солнце и пить специальный чай. Также своих жертв сектанты снабжали специализированной литературой, сообщают "Аргументы недели".

Следственный комитет намерен выяснить обстоятельства смерти несовершеннолетней, посещавшей семинары с марта 2013 года по январь 2014 года.

Также следователи призывают дать знать о себе других пострадавших.