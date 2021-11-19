"Муху бы не обидел". Друг – о российском бойце, убившем врача из-за вакцинации

Фото: instagram.com/khozhiev_ak47

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Заррух Адашев рассказал о российском бойце Акмале Хожиеве, убившем врача из-за вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, друг всегда был добрым и отзывчивым человеком, но последние несколько месяцев вел себя странно: публиковал в Instagram посты, в которых называл себя "гангстером-мусульманином", а также постригся налысо.

"Его отец просил меня как-то повлиять. Мы с другом с ним связывались, спрашивали, что случилось. Говорили ему: "У нас в исламе нет понятия "гангстер-мусульманин". В исламе нельзя бить кого-то, обижать. А он отвечал: "Я другой мусульманин. Я – гангстер-мусульманин", – рассказал Адашев.

Он также отметил, что раньше Хожиев и сам пресекал любое хулиганство, на неприятные фразы никак не реагировал, просто проходил мимо. Адашев предположил, что друг мог попасть в плохую компанию.

"Хорошо учился в лицее, потом переехал в Россию, успешно окончил университет. Очень умным был. Но последние несколько месяцев я наблюдаю, что с ним что-то не то. Не знаю, может, в какой-то круг вляпался. <...> Акмал всегда был спокойным, муху бы не обидел", – заключил Адашев.

Хожиева арестовали в США в момент, когда он находился рядом с телом убитого врача Мирана Рибати. По версии следствия, между мужчинами произошел конфликт из-за вакцинации от коронавируса. По информации ряда СМИ, Хожиев был противником вакцинации.

За освобождение бойца суд установил залог в один миллион долларов.

