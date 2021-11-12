Уголовное дело возбуждено после убийства имама в Дагестане

17:43
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Уголовное дело возбуждено после стрельбы в одном из сел Дагестана. Об этом сообщается на сайте СК.
Дело расследуется по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".
Ранее стало известно о том, что неизвестный открыл стрельбу в селе Аметеркмахи в Дагестане. По данным следствия, между 62-летним мужчиной и имамом мечети произошел конфликт.
"Прибыв к домовладению матери потерпевшего, мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия, в результате чего имам был убит, два человека получили ранения", – рассказали следователи.
Они подчеркнули, что сын погибшего имама ранил стрелявшего ножом. В результате нападавший скончался.
Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли несколько автобусов в Приморском крае. Инцидент произошел в городе Спасск-Дальнем. На момент стрельбы в автобусе не было пассажиров.
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