Уголовное дело возбуждено после убийства имама в Дагестане

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Уголовное дело возбуждено после стрельбы в одном из сел Дагестана. Об этом сообщается на сайте СК.

Дело расследуется по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

Ранее стало известно о том, что неизвестный открыл стрельбу в селе Аметеркмахи в Дагестане. По данным следствия, между 62-летним мужчиной и имамом мечети произошел конфликт.

"Прибыв к домовладению матери потерпевшего, мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия, в результате чего имам был убит, два человека получили ранения", – рассказали следователи.

Они подчеркнули, что сын погибшего имама ранил стрелявшего ножом. В результате нападавший скончался.

Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли несколько автобусов в Приморском крае. Инцидент произошел в городе Спасск-Дальнем. На момент стрельбы в автобусе не было пассажиров.