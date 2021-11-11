В Москве задержан водитель, выстреливший в голову оппоненту

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В Москве задержали водителя, в ходе конфликта выстрелившего в оппонента. Об этом сообщается на сайте столичного управления СК.

"Расследуется уголовное дело в отношении 51-летнего жителя столицы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство")", – рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

Согласно версии следствия, инцидент произошел 9 ноября на улице Олонецкой. В ходе конфликта между водителями один из них выстрелил другому в голову. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Подозреваемому в совершении преступления было предъявлено обвинение. Бутырский районный суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.