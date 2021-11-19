Порядка килограмма наркотиков изъяли у двух девушек в Балашихе

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Балашихе сотрудники полиции задержали двух девушек по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом сообщается на портале "МВД Медиа".

Как утверждается в материале, полицейские во время патрулирования заметили машину, которая несколько раз останавливалась у лесополосы.

"При проверке документов 24-летняя пассажирка автомашины сильно нервничала и вела себя подозрительно, в связи с чем было принято решение провести ее досмотр", – сообщается на сайте.

В результате правоохранители нашли в сумке девушки два пакета с неизвестным порошкообразным веществом. В ходе экспертизы удалось установить, что изъятое является метилэфедроном. Масса наркотика составила порядка 500 граммов.

Полицейские также выяснили, что девушка сделала закладку у одного из домов по улице Рябушинского. Позднее там был найден мусорный пакет с неопределенным веществом.

"В результате дополнительных мероприятий оперативники задержали 20-летнюю местную жительницу, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков, которая являлась знакомой пассажирки транспортного средства", – отметили в полиции.

У второй девушки полицейские также изъяли порядка 500 граммов мефедрона, рассказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело. Девушки будут ожидать суда под стражей.

Ранее в Балашихе правоохранители задержали подозреваемого в сбыте наркотиков. В его рюкзаке полицейские нашли два свертка с порошкообразным веществом.

Общая масса запрещенного вещества составила 394 грамма. В отношении подозреваемого было открыто уголовное дело.