Порядка килограмма наркотиков изъяли у двух девушек в Балашихе

06:36
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Балашихе сотрудники полиции задержали двух девушек по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом сообщается на портале "МВД Медиа".
Как утверждается в материале, полицейские во время патрулирования заметили машину, которая несколько раз останавливалась у лесополосы.
"При проверке документов 24-летняя пассажирка автомашины сильно нервничала и вела себя подозрительно, в связи с чем было принято решение провести ее досмотр", – сообщается на сайте.
В результате правоохранители нашли в сумке девушки два пакета с неизвестным порошкообразным веществом. В ходе экспертизы удалось установить, что изъятое является метилэфедроном. Масса наркотика составила порядка 500 граммов.
Полицейские также выяснили, что девушка сделала закладку у одного из домов по улице Рябушинского. Позднее там был найден мусорный пакет с неопределенным веществом.
"В результате дополнительных мероприятий оперативники задержали 20-летнюю местную жительницу, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков, которая являлась знакомой пассажирки транспортного средства", – отметили в полиции.
У второй девушки полицейские также изъяли порядка 500 граммов мефедрона, рассказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.
По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело. Девушки будут ожидать суда под стражей.
Ранее в Балашихе правоохранители задержали подозреваемого в сбыте наркотиков. В его рюкзаке полицейские нашли два свертка с порошкообразным веществом.
Общая масса запрещенного вещества составила 394 грамма. В отношении подозреваемого было открыто уголовное дело.
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