В Депсоцзащиты рассказали о состоянии ребенка, избитого матерью в Москве

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В департаменте труда и соцзащиты рассказали о состоянии ребенка, избитого матерью в Москве. Отмечается, что в настоящий момент ему оказывают медицинскую помощь.

"После выписки ребенка временно направят в учреждение соцзащиты до решения вопроса о его дальнейшем жизнеустройстве", – сообщили в ведомстве.

В пресс-службе департамента также добавили, что мать ребенка не является гражданкой России.

Ранее в СМИ появилась информация, что женщина избила годовалого сына в одной из больниц Москвы. Сообщалось, что ребенка отправили в реанимационное отделение.

Вечером 17 ноября в Москве обнаружили трупы детей 2015 и 2017 года рождения. Рядом с ними находилась их мать. Она признала вину и рассказала, что решилась на их убийство, после чего употребила спиртные напитки.

Сообщалось, что для проверки ее здоровья будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. 19 ноября ее арестовали.