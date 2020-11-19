Больница в Коммунарке после сбоя кислородной линии работает в обычном режиме

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Больница в Коммунарке, где накануне произошла разгерметизации кислородной линии, работает в обычном режиме, сообщил главврач Денис Проценко в Facebook.

По его словам, ни в момент происшествия, ни в процессе переезда никто из пациентов или сотрудников не пострадал. Врач принес извинения пациентам и их близким за беспокойство и причиненные неудобства. Также Проценко поблагодарил своих сотрудников за четкость и профессионализм.

Главный врач напомнил, что решение немедленно переместить людей из соседних корпусов было принято моментально.

Вечером 18 ноября в Коммунарку выехали представители экстренных служб. МЧС не подтвердил информацию о пожаре в корпусе.

Позже стало известно, что в нем произошла разгерметизация кислородной линии. Сообщалось, что в результате инцидента никто не пострадал.

Пациентов перевели в соседние корпуса, чтобы они не мешали специалистам ликвидировать последствия разгерметизации. Работы по устранению сбоя кислородной линии завершили в тот же вечер.