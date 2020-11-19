Больница в Коммунарке после сбоя кислородной линии работает в обычном режиме

08:08
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Больница в Коммунарке, где накануне произошла разгерметизации кислородной линии, работает в обычном режиме, сообщил главврач Денис Проценко в Facebook.
По его словам, ни в момент происшествия, ни в процессе переезда никто из пациентов или сотрудников не пострадал. Врач принес извинения пациентам и их близким за беспокойство и причиненные неудобства. Также Проценко поблагодарил своих сотрудников за четкость и профессионализм.
Главный врач напомнил, что решение немедленно переместить людей из соседних корпусов было принято моментально.
Вечером 18 ноября в Коммунарку выехали представители экстренных служб. МЧС не подтвердил информацию о пожаре в корпусе.
Позже стало известно, что в нем произошла разгерметизация кислородной линии. Сообщалось, что в результате инцидента никто не пострадал.
Пациентов перевели в соседние корпуса, чтобы они не мешали специалистам ликвидировать последствия разгерметизации. Работы по устранению сбоя кислородной линии завершили в тот же вечер.
В больнице в Коммунарке произошла разгерметизация кислородной линии
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: