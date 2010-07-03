В ОП назвали ответственного за гибель людей в яме с кипятком в Пензе

Фото: ГУ МЧС по Пензенской области

Глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Игорь Шпектор заявил, что в гибели двух людей в яме с кипятком виновата ресурсоснабжающая организация. Об этом сообщает ИА "НСН".

"Ответственность, естественно, несет организация, которая обслуживает тепловые сети, то есть это ресурсоснабжающая организация. Вообще если произошел разрыв тепловой сети, то обязаны были выставить ограждающие конструкции и предупреждающие знаки об опасности. Транспорт в этом месте не должен быть", – заявил специалист.

Ранее стало известно, что утром вторника, 19 ноября, в яму с кипятком провалился легковой автомобиль LADA. Инцидент произошел в Пензе, на стоянке возле магазина. В результате происшествия погибли два человека. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

