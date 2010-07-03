Дело завели после конфликта руферов с охранниками башни "Империя"

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после попытки нескольких руферов пробраться на крышу башни "Империя" в деловом квартале "Москва-Сити" и нападения на охранников здания, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 17 ноября. Сотрудники ЧОП увидели, что около 20 руферов вскрывают дверь на крышу высотки, чтобы устроить фотосессию.

Охранники попытались задержать нарушителей, но те распылили им в лица содержимое газового баллончика, в результате чего 53-летний мужчина попал в больницу с химическим ожогом глаз.

После конфликта в территориальный отдел полиции были доставлены шесть руферов от 1991 до 2000 годов рождения.