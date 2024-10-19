Семь беспилотников перехвачено и уничтожено над Брянской областью за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Семь украинских беспилотников самолетного типа уничтожили и перехватили над Брянской областью за ночь, в результате детонации взрывного устройства сбитого БПЛА в чердачной части нежилого здания произошло возгорание. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"Сегодняшней ночью враг совершил массированную террористическую атаку по территории нашей области. В настоящее время перехвачено и уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – написал он.

Возгорание произошло после того, как взрывная часть сбитого БПЛА сдетонировала в чердачной части нежилого здания. Силы МЧС по области оперативно потушили пожар, обошлось без пострадавших.

До этого, в ночь на 17 октября, дежурные средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над тремя регионами России.