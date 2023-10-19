Сенатор от Татарстана попал в реанимацию после ДТП на дороге Чистополь – Нижнекамск

Фото: телеграм-канал "TRASH 116 (ДТП ЧП Треш 116 Татарстан аварии)"

Автомобиль сенатора от Татарстана Геннадия Емельянова попал в ДТП на трассе Чистополь – Нижнекамск. Пострадавшего в аварии политика положили в реанимацию. Об этом пишет RT, ссылаясь на источник.

Авария произошла утром 18 октября. По информации источника, Емельянов, управляя Toyota Land Cruiser, допустил нарушение правил обгона. При этом уточняется, что на данном участке дороги установлен запрещающий знак. В результате машина сенатора столкнулась с Volkswagen Polo, вылетела в кювет и перевернулась.

Медики диагностировали у Емельянова переломы ребер, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Данных о состоянии второго автомобилиста нет.

Ранее маршрутка и автобус столкнулись в подмосковных Мытищах. Инцидент случился 16 октября примерно в 17:25 на Волковском шоссе.

По информации прокуратуры, маршрутное такси Iveco врезалось в рейсовый автобус ПАЗ. В результате столкновения получили травмы три человека, которым была предоставлена необходимая медпомощь.



Полиция задержала сотрудницу УК в Щелкове, переехавшую на автомобиле женщину