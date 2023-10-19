ФСБ задержала жителя Приморья по подозрению в госизмене в пользу Украины

Фото: depositphotos/Grigorenko

Сотрудники УФСБ в Приморье арестовали жителя Владивостока, которого обвиняют в передаче украинской разведке сведений о военных объектах и предприятиях военно-промышленного комплекса региона. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на управление.

Отмечается, что мужчина инициативно установил контакты с представителями спецслужб Украины и предложил им свои услуги. Приморец по заданию кураторов из ГУР МО Украины собирал и передавал сведения разведке Киева.

Собеседник агентства подчеркнул, что задержанный полностью осознавал возможность использования данных сведений против безопасности России, в том числе при проведении акций прямого действия.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена").

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Забайкальского края, которую подозревают в государственной измене за шпионаж в пользу Украины.

Девушка, выполняя задания украинской спецслужбы, собирала и передавала ее представителю материалы, в которых содержалась информация о передвижении по территории Забайкальского края военнослужащих ВС РФ, готовящихся к отправке в зону СВО, уточнили в ведомстве.

До этого директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что в августе российские спецслужбы задержали членов украинской диверсионно-разведывательной группы, готовившейся спецназом британской армии.

ФСБ задержала жителя Кабардино-Балкарии за попытку вступить в ВСУ