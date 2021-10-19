Полиция задержала подозреваемых в убийстве киберспортсмена в Ленобласти

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Полицейские задержали троих подозреваемых в убийстве киберспортсмена Алексея Малышева, который скончался после жестокого избиения в Ленинградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Трое жителей города Никольское доставлены в следственные органы для проведения процессуальных действий", – говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемым от 30 до 33 лет.

Как установила полиция, в день нападения Малышев был в гостях у своих друзей. Выйдя от них, он вызвал такси и встретил на улице троих незнакомцев, которые распивали спиртное у магазина. Между ними завязалась беседа, а затем киберспортсмен сел к мужчинам в автомобиль "Газель".

"В салоне машины новые знакомые набросились на потерпевшего и стали наносить ему удары. Затем злоумышленники погрузили молодого человека в багажное отделение "Газели", отвезли на старое Никольское кладбище, где вытащили из машины и продолжили избивать до потери сознания, после чего бросили и уехали", – указано в материале.

Отмечается, что спустя некоторое время злоумышленники вернулись к избитому, погрузили его в багажник, отвезли к заброшенным гаражам и выбросили на улицу в 100 метрах от ближайшей больницы.

Киберспортсмена из Санкт-Петербурга Алексея Малышева нашли избитым 17 октября у гаражей на Зеленой улице в городе Никольское Ленинградской области. Мужчина был раздет до пояса и находился в тяжелом состоянии. Киберспортсмена госпитализировали, но спасти его не удалось.

23-летний Малышев был капитаном студенческой команды Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, которая играла в Dota 2, CS:GO и PUBG Mobile.