ТАСС: бывший замглавы Химок Кайгородов задержан по подозрению в мошенничестве

Фото: vk.com/Дмитрий Кайгородов

Бывший заместитель главы Химок Дмитрий Кайгородов задержан по делу об особо крупном мошенничестве в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

Уточняется, что экс-чиновника подозревают в мошенничестве при выполнении контрактов с муниципальным предприятием "ЖКХ Чеховского района". Руководители последнего в 2022 году составили ложные отчеты о выполненных работах по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, которые затем направили в правительство Подмосковья.

Они также были уличены в хищении около 2 миллионов рублей у муниципального предприятия при исполнении контрактов на модернизацию котельных.

Кайгородов работал в администрации Химок в 2019–2022 годах. Официального подтверждения о задержании экс-чиновника не поступало.

Ранее Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца первого замминистра строительства ДНР Юлию Мерваезову по делу об особо крупном мошенничестве. Сообщалось, что она была задержана в Пятигорске. Мерваезовой вменили два эпизода хищений.

Тем временем экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов в рамках сделки со следствием признался в получении взяток от бизнесменов за контракты на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной. Чиновник получил примерно 30 миллионов рублей от компаний, выполнявших соответствующие работы.