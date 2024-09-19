Тюменский программист стал фигурантом уголовного дела о госизмене

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Житель Тюменской области стал фигурантом дела о государственной измене. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ по Тюменской области, передает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что злоумышленнику вменяют сотрудничество с иностранной организацией и осуществление деятельности, направленной против безопасности России. По версии следствия, злоумышленник предложил свои услуги в сфере программирования, а затем выполнял задания, полученные от иностранной организации.

Преступную деятельность фигуранта пресекли сотрудники РУ ФСБ России Тюменской области в результате оперативно-разыскных мероприятий.

Ранее правоохранители задержали 23-летнего жителя Керчи, который собирал и передавал Украине сведения о месторасположении в Крыму средств ПВО России. Подозреваемый самостоятельно связался с представителями украинских спецслужб. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена в форме шпионажа". Злоумышленнику грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

