РИА Новости: украшения с 1 814 бриллиантами появились в деле дагестанских банкиров

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В банковской ячейке бывшего сотрудника отделения Россельхозбанка в Дагестане нашли ювелирные украшения с 1 814 бриллиантами, передает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Украшения из золота, серебра и палладия были арестованы в рамках расследуемого уголовного дела в отношении экс-сотрудников филиала банка. По версии следователей, сотрудники Россельхозбанка помогли дагестанскому заводу получить кредит.

Всего правоохранители арестовали пять колец с бриллиантами, семь пар сережек с драгоценными камнями, брошь, два браслета с алмазами и золотую цепь. В украшениях использовано 1 550 бриллиантов, 706 рубинов, 24 топаза и три сапфира.

Между тем на Дальнем Востоке мужчина пытался контрабандой ввезти на территорию России драгоценности из КНР на 8 миллионов рублей. Во время досмотра багажа таможенники обнаружили у него браслеты, подвески, серьги и кольца. При этом с ним была попутчица, в багаж которой он положил часть драгоценностей, о чем она сама не знала. По данному факту завели уголовное дело.