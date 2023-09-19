ПВО сбила украинский дрон самолетного типа в небе над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская система противовоздушной обороны сбила украинский дрон самолетного типа в небе над Белгородской областью, сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

По информации ведомства, попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России удалось пресечь 19 сентября около 13:00.

В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что БПЛА уничтожили на подлете к городу. По его словам, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранее российские средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Брянской областью. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что перед этим Вооруженные силы Украины обстреляли село Суземка Брянской области, в результате произошедшего местные жители не пострадали.

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