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Происшествия

Военные США нашли обломки пропавшего в Южной Каролине истребителя F-35

Фото: AP/TAСС/Michel Euler

Военные США обнаружили обломки истребителя F-35, который пропал над штатом Южная Каролина. Об этом сообщает телеканал ABC News.

"Наземные бригады военных обнаружили обломки самолета F-35 в округе Флоренция", – указано в сообщении.

Военные просят не приближаться к месту обнаружения обломков истребителя, их вывозом займется Корпус морской пехоты США.

Ранее объединенная авиабаза Чарльстон сообщила о поисках "стелс"-истребителя F-35B, пропавшего в Южной Каролине. Пилот истребителя благополучно катапультировался и был госпитализирован, однако следы самого самолета были потеряны.

Причину, по которой пилоту пришлось катапультироваться, не раскрывали.

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