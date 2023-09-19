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Военные США нашли обломки пропавшего в Южной Каролине истребителя F-35
Фото: AP/TAСС/Michel Euler
Военные США обнаружили обломки истребителя F-35, который пропал над штатом Южная Каролина. Об этом сообщает телеканал ABC News.
"Наземные бригады военных обнаружили обломки самолета F-35 в округе Флоренция", – указано в сообщении.
Военные просят не приближаться к месту обнаружения обломков истребителя, их вывозом займется Корпус морской пехоты США.
Ранее объединенная авиабаза Чарльстон сообщила о поисках "стелс"-истребителя F-35B, пропавшего в Южной Каролине. Пилот истребителя благополучно катапультировался и был госпитализирован, однако следы самого самолета были потеряны.
Причину, по которой пилоту пришлось катапультироваться, не раскрывали.
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