Омские следователи организовали проверку по факту смерти пилота на борту самолета

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Омский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организовал проверку по факту смерти пилота самолета, следовавшего из Новокузнецка в Санкт-Петербург. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. После завершения проверки будет принято процессуальное решение.

18 сентября в 22:40 по местному времени самолет, следовавший по маршруту Новокузнецк – Санкт-Петербург, экстренно сел в аэропорту Омска. Такое решение принял второй пилот из-за ухудшения состояния капитана воздушного судна. Пилот скончался на борту самолета еще до приезда скорой помощи.

